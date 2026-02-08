В сети писали, что в Буковеле загорелся подъемник: в ГСЧС объяснили, что произошло на самом деле
- В Буковеле загорелся подъемник.
- Официальная причина неизвестна, но в сетей предполагают, что это произошло из-за перебоев со светом.
7 февраля Россия осуществила массированную атаку на энергетические объекты в западных областях Украины. Впервые отключения света добрались до Буковеля.
В сети писали о том, что над Буковелем ночью кружили "Шахеды", а днем на несколько минут курорт погрузился в блэкаут. Там впервые выключили свет и пришлось переходить на генераторы, передает 24 Канал.
Смотрите также Не думал, что меня похоронили, – Назар Далецкий, который вернулся из российского плена
Что известно о якобы возгорании подъемника в Буковеле?
Также телеграмм-каналы сообщают, что в Буковеле вчера задымился подъемник. Сетью распространяют соответствующее видео.
Подъемник горит в Буковеле: смотрите видео
Отмечается, что возгорание могло произойти из-за перебоев с электроснабжением.
Обратите внимание! В комментарии 24 Каналу в ГСЧС Прикарпатья опровергли информацию о пожаре. Там подтвердили, что получили сообщение о возгорании 7 февраля в 15:40, но информация о пожаре не подтвердилась. Предварительно, в результате функционирования элетрогенератора произошло задымление.
Напомним, что Буковель расположен в Ивано-Франковской области. В ночь на 7 февраля регион подвергся массированному обстрелу. Туда летели и дроны, и ракеты различных типов. Больше всего пострадал Бурштын. Там враг поразил Бурштынскую ТЭС. Из-за серьезных повреждений электростанция остановила работу – город остался без света и воды.
Какие последствия последних атак России на Украину?
- В ночь на 8 февраля, российские войска совершили массированную атаку на объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. К сожалению, в результате удара есть разрушения.
- На рассвете враг нанес удар по жилому кварталу Краматорска. В результате атаки загорелись квартиры на 3-м этаже девятиэтажки и машины во дворе. К сожалению, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения.
- Ночью Россия снова атаковала Одессу БПЛА – возник пожар на промышленном предприятии. К счастью, пострадавших нет.