В сети писали о том, что над Буковелем ночью кружили "Шахеды", а днем на несколько минут курорт погрузился в блэкаут. Там впервые выключили свет и пришлось переходить на генераторы, передает 24 Канал.

Смотрите также Не думал, что меня похоронили, – Назар Далецкий, который вернулся из российского плена

Что известно о якобы возгорании подъемника в Буковеле?

Также телеграмм-каналы сообщают, что в Буковеле вчера задымился подъемник. Сетью распространяют соответствующее видео.

Подъемник горит в Буковеле: смотрите видео

Отмечается, что возгорание могло произойти из-за перебоев с электроснабжением.

Обратите внимание! В комментарии 24 Каналу в ГСЧС Прикарпатья опровергли информацию о пожаре. Там подтвердили, что получили сообщение о возгорании 7 февраля в 15:40, но информация о пожаре не подтвердилась. Предварительно, в результате функционирования элетрогенератора произошло задымление.

Напомним, что Буковель расположен в Ивано-Франковской области. В ночь на 7 февраля регион подвергся массированному обстрелу. Туда летели и дроны, и ракеты различных типов. Больше всего пострадал Бурштын. Там враг поразил Бурштынскую ТЭС. Из-за серьезных повреждений электростанция остановила работу – город остался без света и воды.

Какие последствия последних атак России на Украину?