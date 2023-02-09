Это и есть подготовка к нашему контрнаступлению, – майор ВСУ о наращивании поставок оружия

Россия хочет поскорее начать наступление на Востоке, потому что боится, что вскоре в Украину поступит западное вооружение и танки. Ведь как только мы накопим новейшее оружие, мы будем выгонять врагов и пойдем в контрнаступление.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он оценил возможность предоставления Украине дальнобойных ракет от Великобритании.

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Аналитик подчеркнул, что сейчас интересно наблюдать за тем, как определенные страны поочередно становятся лидерами по поставке какого-либо вооружения.

Он вспомнил, что так было с танками – пока одни страны колебались, американцы сказали, что будут поставлять нам Abrams, после этого другие государства тоже начали принимать решение о предоставлении танков.

То же может быть и с дальнобойными ракетами. Если Британия уже приняла для себя такое решение и в скором времени это оружие мы увидим в Украине, то и ATACMS и другие ракеты, которые могут поражать цель на 300 километров, могут появиться у нас на вооружении,

– заявил Гетман.

По его мнению, по большому счету, можно считать, что это и есть подготовка к нашему контрнаступлению.

"Возможно, именно поэтому наши партнеры говорили, чтобы мы не спешили с наступлением, чтобы у нас было время получить соответствующее вооружение", – предположил военный аналитик.

Гетьман рассказал о поставках западного вооружения: видео



Он отметил, что ракетой средней дальности по международным документам считается ракета дальностью до 500 километров. Такие договоренности когда-то были подписаны, но США вышли из них, потому что Советский Союз не выполнял условия.

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