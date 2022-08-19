Подготовка к ракетным обстрелам или оборона: Мусиенко объяснил, с чем связано перекидывание С300

россия регулярно накапливает системы противовоздушной обороны на авиацию вокруг наших границ. Об этом говорил спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. Он также отметил, что справедливости ради стоит отметить, что такое перемещение оружия и техники происходит постоянно.

Читайте также: Что произошло в Керчи и Бельбеке: объясняет Центр стратегических коммуникаций

Именно из авиации, как свидетельствует практика, россияне наносили наибольшее количество ударов по территории Украины. Поэтому этого действительно следует остерегаться в первую очередь,

– отмечает Мусиенко.

Что касается массовой переброски систем С-300, то это делается исключительно для того, чтобы прикрывать эти самолеты, убежден Мусиенко.

"После "хлопка" в Крыму и случая на аэродроме Зябровки, оккупанты решили так защитить воздушное пространство", – добавляет он.

Детальнее о том, почему россияне стягивают системы С-300 вокруг границ: смотрите видео

Взрывы в Крыму – коротко