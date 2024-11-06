Срок подготовки в учебных центрах ВСУ с 1 ноября увеличили до 45 суток, – Генштаб

В учебных центрах ВСУ увеличили срок подготовки военных на 15 суток. Ранее военных учили 30 дней.

С 1 ноября обучение будет длиться 45 суток, пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Укринформу начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майора Игоря Палагнюка.

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Что известно о сроках подготовки в учебных центрах ВСУ

Игорь Палагнюк рассказал, что такое решение утвердил Главнокомандующий ВСУ, учитывая текущие результаты работы, продолжающейся на базе 4 ключевых военных учебных центров.

К пилотному проекту, который был разработан Главным управлением доктрин и подготовки Генштаба ВСУ (J7), привлечено около 500 новобранцев,

– рассказал Палагнюк.

По его словам, увеличение времени обучения ввели в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", которая должна усовершенствовать подготовку украинских защитников. В частности, предусматривают, что увеличат продолжительность программ:

огневой подготовки,

домедицинской практики,

многих дополнительных вводных курсов.

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Начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майора Игорь Палагнюк рассказал, что: