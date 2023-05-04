Контрнаступление будет, оно унизит психологическое состояние россиян, – Подоляк

Украина готовит масштабное контрнаступление, которое призвано освободить оккупированные территории. Без реализации этого замысла Россия будет убеждать Запад в заморозке конфликта.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он добавил, что планами о контрнаступлении владеет лишь узкий круг лиц, а Украина делится с союзниками ограниченной информацией.

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Переговоров не будет

По его словам, без контрнаступления война будет стагнировать, окажется во взвешенном состоянии, что выгодно России. Без активных действий со стороны Украины, без деоккупации территорий – Россия сочтет, что достигла определенных успехов. Это совершенно не приемлемо для Украины.

"Контрнаступление, с политической точки зрения, нужно, иначе война не закончится. Никакого финала войны не будет, если будет новая "линия разграничения". Война не закончится, если мы не получим ряд тактических побед над россиянами. Переговоров не будет, ведь Россия на них абсолютно неадекватна", – заявил Подоляк.

Контрнаступление это не какая-то дата

Он подчеркнул, что контрнаступление – это не какая-то определенная дата, а целый ряд событий и мер, которые позволят Украине освободить оккупированные территории. Удачное контрнаступление еще больше унизит психологическое состояние россиян. Это столь важно, как количество оружия.

Относительно "сливов", Подоляк сказал, что только Генеральный штаб может решать с кем из союзников Украина делится информацией и это справедливо.

Война России против Украины разворачивается фактически в прямом эфире и информация о многих событиях публикуется сразу. Украина делится частью информации, но очень ограниченной и только узкий круг знает все возможности ВСУ,

– отметил советник главы ОПУ.

Экспертам следует помолчать

Также он призвал всевозможных военных экспертов сохранять информационную тишину и не играть на руку врагу. Публичный анализ действий ВСУ может только навредить контрнаступлению и помочь России лучше подготовиться к нему.

"Я не совсем понимаю, зачем это делают эксперты, не имеющие никакого отношения к Генштабу. Зачем нам в прямом эфире обсуждать операционные задачи, которые будут стоять перед вооруженными силами", – добавил Подоляк.

Контрнаступление ВСУ: главное