Еще есть ресурс, который они не жалеют: ОП об активизации россиян на нескольких направлениях

Оккупанты за последние недели активизировались на нескольких направлениях. Кремль нуждается в успехах на фронте, чтобы повлиять на международных партнеров Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что активизация оккупантов на фронте вполне ожидаемая. Кремль хочет воплотить в жизнь замысел, у которого есть три составляющие.

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Почему оккупанты активизировались на фронте

Как объяснил Подоляк, в России сложилась парадоксальная ситуация. Кремлю абсолютно все равно, сколько жизней собственных граждан они пол, чтобы продвинуться на 100 метров на фронте. У них есть мобилизационный ресурс, который там усиленно используют.

У них есть определенный мобилизационный ресурс, который не жалеют. Это не повлечет за собой протесты в России ни среди жен, ни среди родителей, ни среди родственников. Феноменальный момент. В 21 веке Россия демонстрирует абсолютное безразличие к жизням собственных граждан. При этом там же начинаются конфликтные процессы между иммигрантами, которых много, и местными, которых все меньше,

– рассказал Подоляк.

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Россия пытается доказать на фоне других беспорядков, которые постепенно разгораются в мире, что у них еще есть определенные ресурсы. Они будут пытаться повлиять на международное сообщество, чтобы там склонялись к заморозке войны в Украине.

На фоне всеобщего беспорядка, который постепенно разгорается по всему миру, Россия демонстрирует, что у них нельзя будет выиграть. Они тоже не победят. Но готовы идти вперед и убивать людей. Поэтому они будут призывать идти на перемирие,

– заметил Подоляк.

Также России необходимо продемонстрировать хоть какие успехи на фронте, чтобы поднять моральный дух собственного населения. Им годами рассказывали, что "Россия – самая мощная в мире". Но уже прошло более 600 дней полномасштабной войны, а они до сих пор не смогли решить свои стратегические задачи.

Еще одна важная составляющая – отвлечь ресурсы Вооруженных Сил Украины от приоритетных направлений. Захватчики пытаются создать ситуацию, при которой нужно будет привлечь резервы на Авдеевское, Купянское направления и т.д.

Ситуация на фронте: коротко