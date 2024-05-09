Это единственный путь, – Подоляк сказал, что может кардинально изменить ход войны

Кардинально изменить ход войны России против Украины вполне возможно. Но тут многое зависит именно от позиции международных партнеров.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Украина имеет политическую волю и желание принимать правильные решения. Государство демонстрирует это на протяжении всей полномасштабной войны.

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К сожалению, международные партнеры не всегда имеют такую политическую волю. Если бы они пошли на жесткие и правильные решения, то поражение России было бы значительно ближе.

Политической воли не хватает. Если бы было политически-волевое решение стран-партнеров, то мы с вами увидели бы другую математику войны. Не только учитывая количество, производство, но и учитывая скорость логистических решений. Это – единственный путь,

– подчеркнул Подоляк.

Россию уже давно нужно было наказать

Как отметил Подоляк, на Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии, Украина зафиксирует, что абсолютно не заинтересована в войне. Интерес нашего государства – правила и обязательные наказания за преступления. Если бы в свое время Россию наказывали за совершенные преступления, то полномасштабной войны не было бы.

Если ты не наказываешь за преступления, то они только масштабируются, а цена следующего значительно выше. Если бы Россию наказали за Грузию в 2008 году, или за 2014 год, то сегодня мы не имели бы такой войны. Произошло наоборот. С Россией вырос товарооборот. Если сегодня Россию не накажут, то следующий этап войны наступит достаточно быстро. Он будет выше не только для Украины, но и для многих стран,

– подчеркнул Подоляк.

Удивительно, но некоторые продолжают применять инфантильную логику в этом вопросе. Наивно верить, что Россия способна "откатиться" до нормального состояния. Там продолжается постоянная мобилизация; идет агрессивная пропаганда, а экономика усиленно милитаризируется. Россияне не хотят идти на диалог и компромиссы.

Вот кто из взрослых людей в странах Европы убеждает в том, что инфантилизм – это правильная стратегия? Как это можно до сих пор не осознать? Остановить нацизм придется только силой. Как это было в 1940 годы, так же и сегодня. Это классика. Нацисты должны быть на скамье подсудимых, а не договариваться о правилах, которых все равно не будут придерживаться,

– подчеркнул Подоляк.

Саммит мира: кратко