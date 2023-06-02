Соотношение 1:100, – Подоляк назвал цену финала войны, если Россия полностью не проиграет
Источник:Михаил Подоляк
В Офисе Президента Украины настаивают на том, что Россия должна потерпеть полное поражение в войне. Иначе, как утверждают в ОП, цена финала войны будет значительно выше.
Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что цена реального финала войны, если Россия не проиграет, будет выше цены сегодняшней поддержки Украины со стороны партнеров
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У Зеленского предупредили о цене финала войны
В таких обстоятельствах, как написал Подоляк, соотношение будет составлять один к ста.
Если Россия сегодня не проиграет полностью (без всяких компромиссов ради "сохранения лица"), цена реального финала войны будет намного выше, чем сегодняшняя цена поддержки Украины оружием и финансами. В соотношении 1:100. Считайте внимательно…,
– отметил советник ОП.
Кто предлагает Украине переговоры с Россией
- Западные партнеры Киева практически единодушно поддерживают формулу мира, представленную Владимиром Зеленским. Летом даже планируется саммит, который будет посвящен украинской формуле мира
- Предложение украинского лидера предполагает вывод российских войск из Украины, с чем категорически не согласны в Кремле.
- Следовательно, на Западе поддерживают военное возвращение украинских территорий под контроль Киева. Для этого партнеры согласовали передачу Украине определенного дальнобойного оружия и обещали истребители F-16.
- В то же время есть государства, имеющие другую точку зрения. Среди них Китай, Бразилия, ЮАР и некоторые страны. Эти государства пытаются посадить Украину за стол переговоров, при этом настаивают, что Киев якобы должен отказаться от аннексированных Россией территорий.
- Владимир Зеленский недавно снова заявил, что Украина не будет даже думать о переговорах с Россией до тех пор, пока со всей территории страны не будут выведены оккупационные войска.