Соотношение 1:100, – Подоляк назвал цену финала войны, если Россия полностью не проиграет

В Офисе Президента Украины настаивают на том, что Россия должна потерпеть полное поражение в войне. Иначе, как утверждают в ОП, цена финала войны будет значительно выше.

Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что цена реального финала войны, если Россия не проиграет, будет выше цены сегодняшней поддержки Украины со стороны партнеров

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В таких обстоятельствах, как написал Подоляк, соотношение будет составлять один к ста.

Если Россия сегодня не проиграет полностью (без всяких компромиссов ради "сохранения лица"), цена реального финала войны будет намного выше, чем сегодняшняя цена поддержки Украины оружием и финансами. В соотношении 1:100. Считайте внимательно…,

– отметил советник ОП.

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