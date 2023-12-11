Гибель помощника Залужного: суд таки избрал подозреваемому офицеру меру пресечения

Суд избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко. Именно он подарил на день рождения помощнику Валерия Залужного взорвавшиеся гранаты.

В результате взрыва, произошедшего дома под Киевом, 6 ноября и погиб 39-летний военный Геннадий Частяков, который являлся помощником Главнокомандующего Валерия Залужного. Тогда же получил ранения его 13-летний сын.

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Что известно о мере пресечения по делу о гибели заместителя Залужного

Прессслужба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона подтвердила журналистам, что суд 4 декабря 2023 года избрал меру пресечения фигуранту дела.

Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря. По результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства,

– заявили в пресс-службе.

Перед этим 9 ноября года Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения Олегу Тимченко. Тогда СМИ писали, что судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте. Тогда же прокуратура решила оспаривать определение суда.

Суспильне писало, что подозреваемый Тимченко не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты. В свою очередь его адвокат сказал, что офицер ничего не будет комментировать, пока идет следствие. Также судебное заседание запретили снимать журналистам.

Кратко о деле гибели заместителя Залужного