Подписей не собирают, – в "Слуге народа" прокомментировали деньги за отставку Разумкова

В сети распространяется информация о возможной отставке Дмитрия Разумкова. Но народные депутаты ничего не знают об этом.

По их словам, вопрос его отставки никто не обсуждает. По крайней мере потому что он сейчас находится на больничном из-за коронавируса.

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Кроме этого, в СМИ появилась информация о якобы 100 тысяч долларов, которые предлагают депутатам от "Слуги народа", чтобы они поддержали отставку Разумкова.

Кравчук: мне не предлагали

Как сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, никто никаких денег не брал. Более того, о такой инициативе вообще не слышали.

Мне не предлагали (деньги за отставку Разумкова – 24 канал),

– подчеркнула Кравчук.

Также она считает, что некорректно комментировать любые кадровые изменения без отсутствия решения фракции. "Еще раз повторюсь, никаких подписей (за отставку – 24 канал) никто не собирает".

Спикер Верховной Рады обратился в антикоррупционные органы, чтобы они проверили информацию по тысячи гривен, которые якобы раздают олигархам за его отставку. Во фракции "Голос" сообщили, что им деньги не предлагали.

В "Слуге народа" прокомментировали отставку Разумкова: смотрите видео

Коротко о возможной отставке Разумкова