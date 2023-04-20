Тактические "уловки": для чего россияне берут подписку о невыезде от коллаборантов на Херсонщине
По данным Генштаба, оккупанты берут подписку о невыезде от коллаборантов в Скадовске Херсонской области. Но это такая классическая манипулятивная разработка.
Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель Роман Бочкала. По его словам, похожая история была в Херсоне, в других городах и поселках уже деоккупированной части Херсонщины.
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"Куча блок-постов, фильтрация населения. Выпускали только тех, у кого есть российский паспорт. И, конечно, не в сторону свободной Украины, а туда, на Московию, в ту сторону", – заявил он.
Бочкала отметил, что россияне будут пытаться использовать гражданских как заложников.
Чтобы уже потом по своим рашадезинформированным каналам показывать что-то. "Видите, ох уж эти "укры" уничтожают украинцев, которые так вот живут в этих городах, и очень "любят" Россию",
– подчеркнул военный обозреватель.
"Живой щит"
По его мнению, оккупанты будут пытаться делать из мирного населения определенный "живой щит". Впрочем, ВСУ уже неоднократно имели дело с такими тактическими "уловками" врага.
Почему оккупанты берут подписки о невыезде от коллаборантов: смотрите видео
"Если мы увидим, как эффективно было осуществлено контрнаступление в прошлом году на Харьковщине, то не было нашествия жертв гражданских. То есть мы отличаемся абсолютно (от россиян – 24 Канал)", – рассказал он.
Военный обозреватель уверен, что Вооруженные Силы Украины будут максимально делать все, чтобы не было жертв среди гражданского населения.
Какая ситуация в Херсонской области
- На оккупированной части Херсонской области россияне наращивают оборонительную способность и минируют местность. Минируют также акватории рек Конка и Днепр. На минах подрываются местные, когда пытаются выйти на воду.
- Оккупанты конфисковывают лодки у жителей временно оккупированной территории Херсонской области. Россияне пытаются отобрать все плавсредства, которыми местные жители могут помогать украинской армии.
- Враг обстреливает Херсон и область с правого берега Днепра. Россияне бьют из минометов и артиллерии. Также сбрасывают гранаты из БПЛА.