Военные подразделения РУБпАК "Перун" мощно уничтожили состав мин врага: динамические кадры

30 января 2024, 18:06
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Источник:

Сухопутные войска ВСУ

Российские полевые склады продолжают палаты в поле боя. На этот раз враг избавился от противотанковых мин. Успешно отработали по нему операторы дронов 42-й механизированной бригады подразделения РУБпАК "Перун".

Об этом сообщили в соцсетях Сухопутных войск. Военные также показали динамическое видео работы операторов дронов.

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На кадрах можно увидеть как мощно взрывающийся состав россиян который оккупанты расположили вблизи собственных позиций на оккупированных территориях.

Операторы дронов уничтожили российский состав мин: видео

Что известно о бригаде

  • 42-я отдельная механизированная бригада военное объединение механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Формирование находится в составе оперативного командования "Запад".
  • 25 января бригада отметила свою первую годовщину создания. Бойцы 42-й бригады сейчас выполняют задания на Бахмутском направлении.
Автор: Анастасія Лукашевська