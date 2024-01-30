Военные подразделения РУБпАК "Перун" мощно уничтожили состав мин врага: динамические кадры
30 января 2024, 18:06Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Российские полевые склады продолжают палаты в поле боя. На этот раз враг избавился от противотанковых мин. Успешно отработали по нему операторы дронов 42-й механизированной бригады подразделения РУБпАК "Перун".
Об этом сообщили в соцсетях Сухопутных войск. Военные также показали динамическое видео работы операторов дронов.
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На кадрах можно увидеть как мощно взрывающийся состав россиян который оккупанты расположили вблизи собственных позиций на оккупированных территориях.
Операторы дронов уничтожили российский состав мин: видео
Что известно о бригаде
- 42-я отдельная механизированная бригада военное объединение механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Формирование находится в составе оперативного командования "Запад".
- 25 января бригада отметила свою первую годовщину создания. Бойцы 42-й бригады сейчас выполняют задания на Бахмутском направлении.