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Подруга Бейонсе рассказала, кто укусил певицу и флиртовал с Jay-Z

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Сена Латан и Бейонсе
Сена Латан и Бейонсе / Фото из открытых источников

Еще в феврале подруга американской певицы Бейонсе, Тиффани Хеддиш, намекнула в СМИ, что на одной вечеринке голливудская актриса перешла черту и вызвала конфликт. Теперь же стало известно имя этой женщины.

Об этом сообщают на The Hollywood Reporter.

По словам Хеддиш, на вечеринке Jay-Z, посвященной выпуску альбома "4:44", актриса по имени Сена Латан положила свои руки на грудь репера,  что повлекло сцену ревности между ней и Бейонсе.

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Эта киноактриса известна по таким фильмам как "Любовь и баскетбол", "Темный сахар" и "Чужой против Хищника". Также Тиффани Хеддиш поделилась, что та даже укусила Бейонсе за лицо, однако сама Сена Латан все обвинения отвергает.

Я видела, как она подошла к Бейонсе и укусила ее. Певица оттолкнула ее и позвала Jay-Z. Они отошли в угол комнаты. Я еще подумала: "Что сейчас вообще произошло?". И тут мне подруга говорит: "Ты можешь в это поверить? Эта сука только что укусила Бейонсе!"
– рассказала Хеддиш.

Она добавила, что предложила певице отомстить за укус, но Бейонсе сказала, что оно того не стоит: "Не надо, не делай этого. Эта сука на наркотиках. Она даже не пьяная. Просто веселись".

Ранее подруга Бейонсе не называла имени актрисы, поскольку дружит с ее родными и обещала не рушить своими признаниями ей карьеру. Известно, что Сена Латан и Бейонсе давно дружат, но артистка, похоже, не восприняла такой благосклонности  подружки к Jay-Z.


Сена Латан


Сена Латан

Напомним, что причины для ревности Бейонсе все же имела, ведь в одном из интервью рэпер Jay-Z признался, что изменял жене в совместном браке.

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
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