Предал Украину еще 10 лет назад: что известно о Прозорове

В Москве взорвали авто бывшего офицера Службы безопасности Украины. Он работал на врага.

В Москве взорвали авто коллаборанта Василия Прозорова. Что известно о нем – читайте на 24 Канале.

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Кто такой Прозоров

Василий Прозоров – агент российских спецслужб, соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан.

Его уволили из СБУ за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте. Еще летом 2017 подозревался в сотрудничестве со спецслужбами России, но успел сбежать в Москву.

Ему 48 лет. Он был в должности консультанта-эксперта антитеррористического штаба 1999 – 2018 годов.

Еще в 2014 году начал работать на врага

С 2014 года Прозоров способствовал силам России в получении информации о ходе АТО на востоке Украины. Как сам неоднократно заявлял Василий в интервью, "решение о сотрудничестве с российскими спецслужбами он принял добровольно по идеологическим мотивам".

Около года назад на Василия Прозорова уже якобы планировалось покушение.

Тогда он проживал в Бердянске. После одной из пресс-конференций с разоблачением деятельности Службы безопасности Украины группа диверсантов получила задание на его ликвидацию.

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