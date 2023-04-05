Предатели никому не нужны: оккупанты быстро нашли замену взорванному в Мелитополе Зубареву

Во временно оккупированном Мелитополе 3 апреля взорвался автомобиль так называемого "председателя" оккупационной администрации поселка Акимовка. Максим Зубарев остался без конечностей.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, оккупанты в панике и быстро находят замену гауляйтерам.

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Зубарев за свое ответит

Иван Федоров подчеркнул, что без одной руки и без одной ноги сложно сказать, что с Зубаревым все хорошо.

Но тут очевиден тот факт, что точно этот Зубарев не будет работать против нашего государства и поддерживать врага, потому что у него будут на остаток его жизни совсем меньшие задачи,

– метко подметил руководитель Мелитополя.

По его мнению, инцидент с автомобилем коллаборанта точно не поможет избежать ему уголовного наказания за свои преступные действия.

"Ответить за предательство ему все равно придется", – убежден Федоров.

Пока это только вопрос времени.

Россияне паникуют

Иван Федоров рассказал, что сейчас наблюдается своеобразная тенденция: с коллаборантами что-то происходит, а сами оккупанты слишком часто меняют гауляйтеров.

Ярким свидетельством является оперативная замена Зубарева буквально через считанные часы после взрыва.

Когда врачи оказывали ему медицинскую помощь, то уже был представлен новый глава фейковой военной администрации,

– заметил мэр города.

Он добавил, что так называемой главой администрации стала приехавшая из России гауляйтерка. Также она была и во временно оккупированном Крыму.

Похожая ситуация с резким изменением чиновников и в поселке Приазовском.

"Гауляйтером был назначен человек по имени Тарас Шевченко. Он был предателем, его также устранили и назначили нового – пенсионера российской армии и теперь он исполняет обязанности", – отметил Федоров.

По его мнению, это указывает на то, что предатели никому не нужны, потому их сразу устраняют. Поэтому среди оккупантов активно распространяется паника.

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