В Укргидроэнерго рассказали, сколько лет нужно на восстановление Каховской ГЭС
Источник:Forbes
Генеральный директор Укргидроэнерго рассказал, что перед тем как строить новую ГЭС, нужно демонтировать разрушенную станцию и установить перемычки. Только на эти работы уйдет минимум год.
Игорь Сирота уверен, что на возобновление работы Каховской гидроэлектростанции уйдет около 5 лет. Спасти станцию, взорванную россиянами, невозможно, поэтому нужно сначала разобрать старую, а потом уже начинать строительство.
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Сколько времени займет восстановление Каховской ГЭС
Гендиректор Укргидроэнерго убежден, что Каховская ГЭС крайне важна не только для украинской экономики, но и для работы энергосистемы в целом, ее восстановление является только вопросом времени.
Роль Каховской ГЭС мы все увидим в ближайшие дни. Кроме стабилизирующей роли для энергосистемы, водохранилище Каховской ГЭС подавало воду огромному количеству людей и предприятий. Сейчас этого не будет,
– сообщил Сирота.
Он также рассказал, что кроме непосредственно новой станции Украине необходимо построить мостовой и железнодорожный переходы, ведь они были разрушены российским терактом. На строительство необходимо от 800 миллионов до миллиарда долларов и пять лет. И все это при условии, что на станции будут "работать 24/7". Также перед строительством новой станции необходимо демонтировать старую и построить верхнюю и нижнюю перемычки для остановки потока воды.
Игорь Сирота уверен, что подрыв станции россияне совершили в нижних отметках машинного зала, ведь станция и сам машинный зал "разломились пополам".
"Мы не ожидали такого варварства. Если они хотели затопить, то могли взорвать дальше водосливную дамбу и затопить точно так же. Но что они еще сделали? Они взорвали и станцию, и водосливную дамбу", – заявил он.
Глава Укргидроэнерго сообщил, что вопрос восстановления станции уже обсудили с проектным институтом, и в восстановлении готовы помочь специалисты из Италии и Турции.
Подрыв россиянами Каховской ГЭС: последние новости
- В Страсбурге 14 июня Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС еще одним военным преступлением России. В ходе заседания политики также обсудили свои ожидания по поводу предстоящего саммита ЕС.
- Эффект от взрыва ГЭС для российских войск может быть недолгим. Западные аналитики убеждены, что после того, как вода спадет, новый рельеф может открыть другие возможности для украинских военных.
- Украина пытается эвакуировать людей и из временно оккупированных районов Херсона. В областной центр удалось вывезти уже 135 человек.