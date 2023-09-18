Настоящий экоцид: появились новые кадры Каховского водохранилища
Источник:Андрей Ермак
Россияне устроили на Каховской ГЭС теракт и затопили значительную часть Херсонской области в начале июня. В сети показали видео, как сейчас выглядит водохранилище.
Оккупанты в июне подорвали Каховскую дамбу. Прошло несколько месяцев, и теперь на месте водохранилища пустыня.
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Новые кадры экоцида
Руководитель Офиса Президента поделился свежим фото Каховского водохранилища. На месте, где когда-то были кубометры воды, теперь растут сорняки и лежат большие камни. Трудно даже представить, какой вред оккупанты нанесли флоре и фауне Украины своим терактом на Каховской ГЭС.
Новые кадры Каховского водохранилища: смотрите видео
Россияне всеми возможными способами пытаются уничтожать Украину. Что касается Каховского водохранилища, то это настоящий экоцид. Ущерб, причиненный Украине, просто колоссальный.
В частности, Одесский зоопарк приютил почти 300 животных, которых прибило к берегу. Сейчас всех животных отпустили на свободу.
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- Российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Она расположена на Юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Соответствующую информацию военные Оперативного командования "Юг" сообщили утром 6 июня. Следует отметить, что иностранные журналисты ранее писали, что на Каховской ГЭС самый высокий уровень угрозы за 30 лет.
- Подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны российских оккупантов стал преступлением против природы всего мира. В то же время в Министерстве внутренних дел отмечают, что дамбу невозможно восстановить.
- По состоянию на 30 августа основной этап ликвидации последствий катастрофы завершился. Игорь Кузин – главный государственный санитарный врач – заявил, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации уже завершил работу. В дальнейшем экстренные службы будут контролировать ситуацию по своим направлениям.