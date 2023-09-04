Худшего удалось избежать: Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС

Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. По состоянию на 30 августа, основной этап ликвидации последствий катастрофы завершился.

Игорь Кузин – главный государственный санитарный врач – заявил, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации уже завершил работу. В дальнейшем экстренные службы будут контролировать ситуацию по своим направлениям.

Обратите внимание Катастрофические изменения: что произойдет, если не восстановить Каховскую ГЭС

Как удалось предотвратить вспышки инфекций

В Минздраве уточнили, что в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов. Речь идет о территории Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей. Всего в них проживало 900 тысяч человек.

Без доступа к питьевой воде осталось около 700 тысяч украинцев. Чтобы предотвратить вспышки инфекционных болезней, доставили 148 тысяч тонн питьевой и технической воды. Кроме того, центр контроля и профилактики болезней выдали 237 000 таблеток для обеззараживания питьевой воды.

Всего удалось сформировать 97 групп оперативного реагирования. Речь идет о биологических, химических и радиационных угрозах. Особое внимание было уделено ухудшению санитарной ситуации. Для этого развернули три инфекционных хаба. В них должны были лечить пациентов с подозрениями на острые кишечные инфекции и холеру.

Эти заведения были обеспечены специальными наборами медикаментов, более трех тысяч человек с острой кишечной инфекцией были обследованы на холеру – холеры не обнаружены ни в коем случае,

– подчеркнул Кузин.

Кроме того, специалисты исследовали более 100 проб почвы на территориях Николаевской и Херсонской областей.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года. Это произошло изнутри. Впоследствии сообщили, что станция восстановлению не подлежит. Весь мир был шокирован очередным военным преступлением России. Дома местных жителей просто плыли по течению.

Владимир Зеленский рассказал, что Каховскую ГЭС оккупанты заминировали еще в прошлом году.