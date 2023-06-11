Жесткое наказание: политолог назвал конкретные шаги мира, которые могут остановить терроризм Путина

Россия устроила катастрофу на Юге Украины, взорвав Каховскую ГЭС. Мир должен очень жестко на это отреагировать, чтобы Путин не пошел еще дальше.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, мир должен продемонстрировать, что не "проглотит" подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты.

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Как мир должен отреагировать на уничтожение Каховской ГЭС

Как подчеркнул Чаленко, ЕС наконец-то должен заткнуть позиции Венгрии и Греции и финально принять 11 пакет санкций против России. При этом он должен быть более жестким. В частности, наконец, нужно ввести ограничения против Росатома, представители которого держат в заложниках Запорожскую АЭС.

Безусловно, нужно говорить о передаче дальнобойного вооружения для Украины, а также – авиации. Не менее важно, чтобы мир еще больше помогал финансово. Ведь ущерб от уничтожения Каховской ГЭС будет просто колоссальным.

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Не стоит забывать и о зерновом соглашении. Нужно наконец-то добавить туда не только продовольствие, но и металлургию. Мир должен, наконец, жестко поставить Путина на место.

Россия уничтожает нашу экономическую состоятельность в мире. Начиная с простых солдат, ворующих сельскохозяйственную технику – до ударов по нашим территориям. Уже сейчас из-за уничтожения Каховской ГЭС около 1,5 миллиона гектаров земли не смогут использовать в полной мере. Мир должен реагировать. Не будет своевременной реакции – пострадает безопасность не только Украины, но и всего мира,

– подчеркнул Чаленко.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко