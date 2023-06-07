Готов ли Путин сдавать территории: Клочок предположил, почему подорвали Каховскую ГЭС

Россия цинично взорвала Каховскую ГЭС 6 июня. Это повлекло затопление значительной части Херсонщины.

Россияне могли совершить подрыв Каховской ГЭС не только из-за страха украинского контрнаступления и желания хоть как-то спастись. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Россия заплатит за содеянное

Валерий Клочок подчеркнул, что российская элита таким образом демонстрирует, что выиграть войну им не под силу, так что придется отдавать оккупированные восточные, южные регионы и даже Крым.

Владимир Путин этим потопом пытается показать, что идет на все, чтобы навредить Украине как можно больше,

– объяснил он.

Впрочем, непутевой глава России еще раз доказал лишь, что все его планы маразматические и жестокие, потому что о подрыве не сообщил даже своему войску, которое вместе с техникой пошло ко дну.

"Если даже есть осознание Путиным, что надо сдавать Крым, потому что уже выхода нет, то когда и как он заплатит?" – поинтересовался Клочок.

Россия – это страна военных преступников, нарушающих законы войны, разрушая объекты, несущие повышенную опасность. Ее поступок повлечет за собой истощение посевных площадей, отсутствие водообеспечения жизненно важных объектов на Херсонщине и в Крыму. Государство-террористка должно за это заплатить. Сделать это можно за счет использования замороженных средств в ЕС, о чем сейчас идут переговоры.

Подрыв Каховской ГЭС: главные новости