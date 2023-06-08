Мы их "дожмем", – Кулеба объяснил, почему ООН и МККК игнорируют затопления
Источник:"Завтрак с 1+1"
Министр МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему Международный Комитет Красного Креста и ООН не сработали быстро в затопленном регионе Херсона после подрыва Каховской ГЭС. Он убежден, что это связано с бюрократией в обеих организациях.
После российского теракта на Каховской ГЭС и ООН, и Красный Крест не предоставили помощь пострадавшим от затоплений. Дмитрий Кулеба заверил, что МИД работает с организациями, чтобы "максимально развернуть" их мощности.
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Как на подрыв Каховской ГЭС отреагировали международные организации
Кулеба сообщил, что с ООН министерство иностранных дел Украины работает со дня подрыва ГЭС. Он убежден, что в конце концов удастся получить помощь организации, а проблема в основном в бюрократии.
Мы сейчас видим такую же ситуацию, как в начале войны. Проблема – не в отсутствии желания что-то делать, а в процедурах, тормозящих процесс развертывания миссий международных организаций – ООН – на пострадавших территориях,
– заявил Кулеба.
Между тем, ситуация с гуманитарной помощью от Красного Креста несколько сложнее.
"Там столько правил – о нейтральности, о том, чтобы не скомпрометировать себя чем-то – что с ними нужно вести отдельный разговор. Поэтому констатируем, что быстро у них не получилось, но мы их "дожмем" и поможем, где надо, чтобы они там появились в полном объеме", – сообщил министр.
Напомним, что 7 июня к Красному Кресту обратился и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что тысячи людей на Херсонщине нуждаются в эвакуации, и многие из них – на оккупированных территориях, куда не могут попасть украинские спасательные службы.
Что известно о российском теракте на Каховской дамбе: последние новости
- После подрыва Каховской ГЭС и последующих подтоплений россияне не только не организовали эвакуацию на временно оккупированных территориях, но и мешали людям выбираться своими силами. Накануне оккупанты украли у людей большинство лодок, на которых они могли бы спастись.
- Вода в Херсонскую область будет прибывать еще несколько дней. Впрочем, в 20-х числах июня вода начнет спадать. Только тогда можно будет оценить масштаб нанесенных россиянами разрушений.
- В результате подрыва ГЭС под водой уже оказались 600 квадратных километров Херсонской области. Больше всего от подтоплений пострадало левобережье региона.