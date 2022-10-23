Подрыв Каховской ГЭС и "эвакуация" из Херсона: в ISW рассказали, что задумали россияне

Россия продолжает выводить войска с запада Херсона. В то же время оккупанты готовятся разрушить дамбу Каховской ГЭС. На этом фоне совершается насильственная "эвакуация" мирных жителей из Херсона.

Как отметили в Институте изучения войны, оккупанты готовятся к мерам сдерживания ВСУ, которые будут иметь лишь частичный эффект. Правда, все же рассматривают вариант, что украинские защитники подойдут к Херсону .

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Оккупанты готовятся к сдерживанию продвижений Украины на Юге

Аналитики напомнили, россияне полностью вышли из Чкалово и Чаривного в Херсонской области. Кроме того, российские офицеры и медики были эвакуированы из Берислава. Более того, оккупанты вывозят пациентов из Каховской больницы. Таким образом они хотят освободить больничные койки для раненых в результате ухода через Днепр.

В то же время в украинском Генштабе отметили, что часть российских подразделений готовит Херсон к городским боям. А остальные продолжают покидать город через переправу, которая курсирует в районе Антоновского моста.

По данным разведки Британии, россияне завершили строительство баржового моста рядом с поврежденным мостом. Он должен стать критически важным пунктом пересечения границы для оккупантов в случае продвижения украинских войск.

В ISW предполагают, что россияне готовятся к мерам сдерживания. Одним из таких шагов должно стать разрушение дамбы Каховской ГЭС. В итоге Днепр станет шире и произойдет затопление правого берега реки, откуда идет наступление ВСУ.

Кроме того, российское военное руководство перекинуло свой офицерский корпус через реку, но оставило недавно мобилизованных солдат на западном берегу. По словам экспертов, это будет иметь обратный эффект, ведь использование таких неопытных сил может привести к разгрому.

Один из российских блогеров отметил, что ситуация в Херсонской области для россиян – ужасная. России "практически невозможно" эвакуировать войска c первых рубежей обороны, поэтому остается только два вопроса: как отвести последнюю линию фронта сил и как объяснить выведение русскому населению,

– подчеркивают в ISW.

Что происходит в Херсоне

Сегодня оккупанты в городе проводят принудительную "эвакуацию". Они заявили, что "все жители Херсона должны немедленно покинуть город", а "все административные учреждения должны перейти на левый берег Днепра".

Такие меры враг объясняет тем, что якобы "растет опасность массированных обстрелов города и угроза терактов". А причиной тому является "напряженная" ситуация на фронте. Пока россияне не рассчитывают на скорое возвращение в западную часть Херсона. Ведь призывают людей брать с собой одежду, драгоценности и документы.

Российские силы планируют покинуть город и потому, вероятно, пытаются обезлюдить части области, которые отвоюет Украина. В то же время они наносят ущерб долгосрочной социальной и экономической жизнеспособности Юга,

– подчеркнули аналитики ISW.

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Последние события в Херсонской области: главное

18 октября новый командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин заявил, что могут быть определенные "непростые решения" в Херсонской области. Он также безосновательно обвинял Украину в подготовке удара по Каховской ГЭС. По всей вероятности, российские захватчики планируют это сделать.

На фоне этой информации оккупанты объявили об "эвакуации". По данным источников 24 канала, некоторые российские оккупанты пытаются уехать на гражданских автомобилях, прикрываясь гражданскими.

В украинском Генштабе подчеркивают: оставшиеся оккупанты готовят Херсон к уличным боям. Захватчики переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные дома.

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