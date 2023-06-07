Путин взял на себя функцию дьявола, – политтехнолог о подрыве Россией Каховской ГЭС

Россия 6 июня подорвала Каховскую ГЭС. Террористические действия России не вызвали резкой реакции от международных сообществ. Украине нужно направить все усилия, чтобы объяснить миру: страна-агрессорка готова устраивать экологические катастрофы, которые угрожают всему миру.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Марат Гельман. По его словам, только изоляция путинского режима может спасти мир от новых экологических катастроф.

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Задача Украины – показать масштаб

Марат Гельман убежден, что Украина должна показать всему миру масштаб крушения на Каховской ГЭС. Он предположил, что для этого можно привлечь не чиновников, а ученых.

Путин взял на себя функцию дьявола. Нужно говорить, что его нужно остановить. Я не дипломат, но направил бы все усилия в страны, которые поддерживают Путина или сохраняют нейтралитет. Руководство этих государств должно понять, что только абсолютная изоляция может спасти планету от Путина,

– подчеркнул он.

Политтехнолог добавил, что миру нужно объяснять: говорится не только о спасении Украины, а всего мира. Российский диктатор Владимир Путин может устроить новую экологическую катастрофу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что через 3 – 4 дня Каховское водохранилище прекратит свое существование . На какое время – будет зависеть от обстоятельств после войны.

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