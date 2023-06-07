Путин взял на себя функцию дьявола, – политтехнолог о подрыве Россией Каховской ГЭС
Россия 6 июня подорвала Каховскую ГЭС. Террористические действия России не вызвали резкой реакции от международных сообществ. Украине нужно направить все усилия, чтобы объяснить миру: страна-агрессорка готова устраивать экологические катастрофы, которые угрожают всему миру.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Марат Гельман. По его словам, только изоляция путинского режима может спасти мир от новых экологических катастроф.
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Задача Украины – показать масштаб
Марат Гельман убежден, что Украина должна показать всему миру масштаб крушения на Каховской ГЭС. Он предположил, что для этого можно привлечь не чиновников, а ученых.
Путин взял на себя функцию дьявола. Нужно говорить, что его нужно остановить. Я не дипломат, но направил бы все усилия в страны, которые поддерживают Путина или сохраняют нейтралитет. Руководство этих государств должно понять, что только абсолютная изоляция может спасти планету от Путина,
– подчеркнул он.
Политтехнолог добавил, что миру нужно объяснять: говорится не только о спасении Украины, а всего мира. Российский диктатор Владимир Путин может устроить новую экологическую катастрофу.
Гельман о подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео
Подрыв Каховской ГЭС: главное
- Из-за подрыва Каховской ГЭС несколько населенных пунктов оказались в воде, возникли экологическая и гуманитарная катастрофа в Херсонской области.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обьяснила, что подрыв Каховской дамбы, по мнению российских оккупантов, должен был якобы остановить увольнение временно оккупированных Россией украинских территорий.
- В министерстве энергетики заявили, что теракт на Каховской ГЭС повлияет на уровень воды на других украинских гидроэлектростанциях. Поэтому может возникнуть дисбаланс в энергосистеме.
- Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал, что новую Каховскую ГЭС построят на том же месте уже после деоккупации.