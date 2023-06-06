Будут понимать, что пока здесь наступления не будет: как оккупанты отреагируют на подрыв Каховской ГЭС

Взорвав дамбу Каховской ГЭС, россияне затопили значительную часть населённых пунктов на левом и правом берегу Днепра. Также они на время сделали невозможным там продвижение любых войск.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, вероятнее всего, что россияне снимут часть подразделений с Херсонского направления и перебросят на другие направления.

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Генштаб просчитал и такой вариант перед контрнаступлением

Российское командование знает, что некоторое время на Херсонском направлении можно не ожидать каких-либо наступательных действий со стороны Вооруженных Сил Украины. В то же время командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что украинское командование просчитывало такое развитие событий, планируя контрнаступление.

"Мы готовились к контрнаступлению чуть ли не полгода. Это не только ожидания современной техники от партнеров. Это кропотливая и долговременная подготовка личного состава и командиров, которая включала не только тренировки, но и анализ вероятных действий противника, просчет различных сценариев", – отметил Гетьман.

Он добавил, что столь длительная подготовка к контрнаступлению свидетельствует, что в Генштабе просчитали все возможные варианты, среди которых подрыв дамбы и перекидівание части российских войск.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС