Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, найімовірніше, що росіяни знімуть частину підрозділів з Херсонського напрямку та перекинуть на інші напрямки.

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Генштаб прорахував і такий варіант перед контрнаступом

Російське командування знає, що певний час на Херсонському напрямку можна не очікувати якихось наступальних дій збоку Збройних Сил України. Водночас командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що українське командування прораховувало такий розвиток подій, плануючи контрнаступ.

"Ми готувались до контрнаступу ледь не пів року. Це не лише очікування сучасної техніки від партнерів. Це кропітка та довготривала підготовка особового складу та командирів, яка включала не лише тренування, а й аналіз ймовірних дій противника, прорахунок різних сценаріїв", – зазначив Гетьман.

Він додав, що така тривала підготовка до контрнаступу свідчить, що у Генштабі прорахували усі можливі варіанти, серед яких підрив дамби та перекидання частини російських військ.

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