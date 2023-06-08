Есть другие пути освобождения Юга: как подрыв ГЭС оказал влияние на ВСУ и армию России

Россияне утром 6 июня цинично взорвали Каховскую ГЭС на временно оккупированной территории Украины. Оккупанты надеялись, что таким образом смогут переломить ход войны.

Терактом на Каховской ГЭС оккупанты на время лишили ВСУ возможности проводить военные операции по Днепру. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт.

Смотрите также Путь деоккупации: 9 ключевых вопросов о наступлении ВСУ

Как повлияет экотеррор на фронт

Александр Мусиенко подчеркнул, что об ухудшении состояния российской армии из-за подрыва ГЭС говорить не приходится. Вероятно, оккупанты будут предпринимать попытки опрокидывать силы и средства, впрочем, ситуация контролируемая.

Что касается украинской армии, то террор россиян не повлиял на сценарий ведения боевых действий и не останавливает контрнаступление ВСУ.

Переправа и форсирование Днепра – это далеко не единственный путь, которым можно освобождать Юг,

– заметил Мусиенко.

В то же время затопление временно оккупированной Кинбурнской косы и бегство оттуда окупантов может иметь положительные последствия.

"В будущем это позволит нам закрепиться там и, возможно, разместить какие-то средства, которые там будут целесообразны, например, противокорабельные ракеты", – добавил он.

К тому же, отсутствие врага свидетельствует о невозможности совершения обстрелов по украинским позициям.

Подрыв Каховской ГЭС: ключевые новости