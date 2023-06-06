Связи с Новой Каховкой нет, люди покидают город, – Херсонский облсовет

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС ряд населенных пунктов вниз по течению Днепра оказались под угрозой затопления. Одним из наиболее пострадавших городов является временно оккупированная Новая Каховка.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, российские оккупационные войска совершили военное преступление – экологическую катастрофу, которая будет иметь непредсказуемые последствия.

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В Новой Каховке нет связи

Хлань рассказал, что Новая Каховка подтоплена, а местные жители самостоятельно покидают город. Они могли не слышать ночной взрыв на ГЭС. К тому же россияне глушат связь.

Сейчас невозможно связаться с людьми, которые находятся в Новой Каховке. В городе нет связи,

– заявил депутат Херсонского облсовета.

Подтопление может занять месяцы

Он добавил, что в результате подрыва дамбы больше всего пострадает левобережная часть Херсонской области. В то же время, подтопление коснется более 80 населенных пунктов на правом берегу. Под эвакуацию подпадают около 40 000 человек.

"Нужно понимать объем воды, который сбрасывается из Каховского водохранилища. Нужно ждать подсчетов гидрологов, но в ближайшие дни и даже месяцы будет продолжаться подтопление", – подчеркнул Хлань.

Все, что известно о подрыве Каховской ГЭС