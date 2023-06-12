Россия использует техногенную катастрофу как оружие: в ВСУ оценили, будут ли еще подобные инциденты

Российская армия спровоцировала одну из величайших рукотворных катастроф в 21 веке, взорвав Каховскую ГЭС. В Минобороны подчеркнули, что таким образом российская армия начала новый этап в захватнической войне.

Теперь она будет использовать техногенные катастрофы как шантаж и оружие. Об этом сказал в эфире национального марафона первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает 24 Канал.

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Павлюк оценил вероятность повтора техногенных катастроф россиянами

Генерал отметил, что украинское военное командование не исключает никаких действий со стороны России, которые будут иметь негативное последствие для гражданских. По его словам, оккупанты не имеют ни совести, ни чести.

Это просто звери, выпущенные из клетки, и они будут делать все, пока их не подавят,

– подчеркнул Павлюк.

Генерал также отметил, что после подрыва Каховской дамбы Москва показала миру, что не готова говорить о завершении войны. Он подчеркнул, что остановить преступные действия захватчиков можно только силой и единством с нашими союзниками.

Какие последствия вызвал подрыв Каховской ГЭС