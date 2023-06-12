Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, после уничтожение дамбы в большинстве крымских городов воду подают по графику.
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"Вода в Северо-Крымском канале уменьшается каждый час на 4 – 5 сантиметров. Уже уменьшилась примерно на метр. Это влияет на давление в системе водоснабжения", – пояснил Бариев.
Какая ситуация в Крыму после подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео
Наихудшая ситуация в городах вдоль канала – в Джанкое, Феодосии, Керчи.
Крым держится благодаря осадкам
Поскольку в последние месяцы в Крыму обильные дожди, с питьевой водой все неплохо. Россияне даже пытаются открывать плотину от водохранилищ, чтобы спускать воду. Однако так будет не всегда.
"Подрыв Каховской ГЭС означает, что россияне не планируют надолго оставаться в Крыму. Во-первых, в 2025 году прогнозируют большую засуху. Во-вторых, им нужна вода в Северо-Крымском канале для военных, промышленности, сельского хозяйства", – подчеркнул Бариев.
Подрыв Каховской ГЭС: последствия для Крыма
- Северо-Крымский канал – источник днепровской воды для Крыма. Разрушение Россией плотины Каховской ГЭС нарушило эту систему. Сравнив фото Planet Labs за 7 и 5 июня 2023 года, можно увидеть заиливание или обмеление на участках Днепра у источников канала.
- Кроме того, питьевая вода на полуострове будет не только уменьшаться, но и терять качество. У некоторых крымчан из кранов течет коричневая жидкость с кусками глины.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что возобновление водоснабжения пресной воды будет возможно только по возвращении полуострова под контроль Украины.