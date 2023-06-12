Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, після знищення дамби в більшості кримських міст воду подають за графіком.

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"Вода в Північнокримському каналі зменшується щогодини на 4 – 5 сантиметрів. Уже зменшилась приблизно на метр. Це впливає на тиск у системі водопостачання", – пояснив Барієв.

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Найгірша ситуація в містах уздовж каналу – у Джанкої, Феодосії, Керчі.

Крим тримається завдяки опадам

Оскільки протягом останніх місяців у Криму рясно дощить, з питною водою все доволі непогано. Росіяни навіть намагаються відкривати дамбу від водосховищ, щоб спускати воду. Однак так буде не завжди.

"Підрив Каховської ГЕС означає, що росіяни не планують надовго залишатися в Криму. По-перше, 2025 року прогнозують велику засуху. По-друге, їм потрібна вода у Північнокримському каналі для військових, промисловості, сільського господарства", – наголосив Барієв.

Зверніть увагу! До окупації Криму Північнокримський канал постачав 1 мільярд 100 мільйонів кубічних метрів води. Зрошування всіх земель відбувалося завдяки дніпровській воді.

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