Руки не опускаются, злость усиливается: боец ВСУ отреагировал на подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня Россия коварно подорвала Каховскую ГЭС. Оккупанты точно получат по заслугам за такие действия.

Об этом 24 Канала рассказал командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. По его словам, хоть подрыв Каховской ГЭС – печальное событие, но моральный дух у украинских военных на высоком уровне.

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Будем и дальше беспощадно уничтожать оккупантов

Как отметил Оропай, украинские военные уничтожали, уничтожают и будут уничтожать российских оккупантов. Ненависть к захватчикам – на самом высоком уровне.

Никакие негативные события этого не изменят, а лишь усилят это чувство. Руки не опускаются, а злоба на врага только усиливается.

Нравственный дух на высоком уровне. Думаю, что Россию можно до бесконечности ненавидеть. Она еще раз показывает, что является страной-террористом. Там постоянно ищут оправдание. На этот раз тоже врут , что это не они взорвали Каховскую ГЭС,

– заметил военный.

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Поведение Россия абсолютно неадекватное. Понятно, что именно оккупанты уничтожили Каховскую ГЭС, ведь уже долгое время ее контролировали.

Уверен, что мои собратья и все военные меня поддержат. У нас есть одна злость – на оккупанта. Не нужно сейчас расфокусироваться. Мы делаем все возможное, чтобы враг не пришел и не властвовал на нашей земле, где живут наши дети и семьи,

– подчеркнул военный.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко

В ночь на 6 июня российские захватчики коварно взорвали Каховскую ГЭС. Известно, что некоторую территорию Херсонщины уже подтопило. К примеру, в Новой Каховке плавали лебеди.

Украина созывает Совбез ООН и ожидает оценки российского теракта от МАГАТЭ и ЕС. Россия должна ответить за свое очередное военное преступление.

Вместо этого оккупанты также созывают Совбез ООН и нагло обвиняют во всем Украину.