Подрыв "предвыборного" штаба "Единой России" в Новой Каховке: что было уничтожено
Движение "АТЕШ" 29 августа подорвало "предвыборный" штаб "Единой России" в Новой Каховке. Но оккупанты как всегда пытаются прикрываться "живым щитом".
Об этом 24 Канау рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, отметив, что этот "предвыборный" штаб врага был расположен в многоэтажке.
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"Насколько точно партизанским движением был ликвидирован этот штаб, что выгорела вся документация, штаб", – сказал Хлань.
Депутат Херсонского облсовета добавил, что Движение сопротивления сообщает, что троих российских военных, охранявших этот штаб, было ликвидировано. Зато само здание не повреждено, а гражданские, которые находились возле него, не пострадали.
Оккупанты прикрываются детьми ради "выборов"
Один из местных коллаборантов заявил о том, что в местных школах будут начинать очную учебу. Даже в 15-километровой зоне от побережья Днепра. По словам Хланя, это означает то, что оккупанты хотят запустить в школы очное обучение, а сами там будут проводить "голосование" на псевдовыборах.
Пошли еще дальше, чем просто прикрываться гражданскими людьми. Они теперь пытаются прикрываться детьми, чтобы обустроить свои "избирательные участки",
– подчеркнул военнослужащий ВСУ.
Оккупанты начали проводить так называемые "выборы" на оккупированной территории: смотрите видео
Псевдовыборы на оккупированных территориях
- Страна-агрессор назначила псевдовыборы на оккупированных территориях Украины на 10 сентября. На территории оккупированной Херсонской области проведут "довыборы" в госдуму России, а на оккупированной части Запорожской области будут выбирать "парламентариев законодательного собрания". В так называемых "ДНР" и "ЛНР" будут выбирать "депутатов" так называемых "народных советов республик".
- По словам журналистки и депутата Запорожского райсовета Алисы Сысоевой, страна-агрессор готовится использовать "выборы" на оккупированных территориях, чтобы усилить давление на гражданских. Псевдовыборы могут стать поводом для усиленной паспортизации населения Юга Украины.
- После "выборов" россияне хотят провести мобилизацию населения. Украинцев оккупанты планируют мобилизовывать в росгвардию и российскую армию.