Подрыв "предвыборного" штаба "Единой России" в Новой Каховке: что было уничтожено

Движение "АТЕШ" 29 августа подорвало "предвыборный" штаб "Единой России" в Новой Каховке. Но оккупанты как всегда пытаются прикрываться "живым щитом".

Об этом 24 Канау рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, отметив, что этот "предвыборный" штаб врага был расположен в многоэтажке.

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"Насколько точно партизанским движением был ликвидирован этот штаб, что выгорела вся документация, штаб", – сказал Хлань.

Депутат Херсонского облсовета добавил, что Движение сопротивления сообщает, что троих российских военных, охранявших этот штаб, было ликвидировано. Зато само здание не повреждено, а гражданские, которые находились возле него, не пострадали.

Оккупанты прикрываются детьми ради "выборов"

Один из местных коллаборантов заявил о том, что в местных школах будут начинать очную учебу. Даже в 15-километровой зоне от побережья Днепра. По словам Хланя, это означает то, что оккупанты хотят запустить в школы очное обучение, а сами там будут проводить "голосование" на псевдовыборах.

Пошли еще дальше, чем просто прикрываться гражданскими людьми. Они теперь пытаются прикрываться детьми, чтобы обустроить свои "избирательные участки",

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Оккупанты начали проводить так называемые "выборы" на оккупированной территории: смотрите видео

Псевдовыборы на оккупированных территориях