Все только начинается, – у Зеленского отреагировали на подрыв пропагандиста Татарского
В одном из кафе Санкт-Петербурга взорвали военного корреспондента Владлена Татарского, в результате чего тот погиб. Затем на это отреагировали в Офисе Президента Украины.
В воскресенье, 2 апреля, стало известно, что к Кобзону отправился пропагандист Татарский. По состоянию на 20:00 не ясно, что могло стать причиной инцидента, однако советник главы ОП Михаил Подоляк констатировал, что во враждебном государстве "все только начинается".
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Что сказали у Зеленского
Со слов Подоляка понятно, что причиной этого взрыва и гибели пропагандиста стали склоки и раздор внутри российских элит. То есть, очевидно, Украина к этому отношению не имеет ни какого, что неудивительно.
В России начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопрос времени, как прорыв созревшего гнойника,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что Россию ожидают необратимые процессы и "Смута 2.0" (очередной смутный период). В свою очередь, Украина не должна сбиваться с собственного пути в тот момент, когда в России происходит подобное.
Детали инцидента: кто виноват
- По состоянию на вечер 2 апреля неизвестно, что же действительно произошло в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где погиб пропагандист Татарский. По одной из версий во всем виновата девушка, подарившая статуэтку с тротилом военкору, а по другой – неизвестные, заранее заложившие опасное устройство.
- В то же время отметим, что многие источники сообщают о том, что эту девушку могли прямо-таки использовать. То есть "бедная" якобы не знала, что дарит опасную статуэтку Татарскому. Однако это еще не подтвердили правоохранители.
- Но известно стопроцентно, что этот инцидент изрядно испугал россиян. На место происшествия приехал прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, о чем написали вражеские телеграм-каналы со ссылкой на официальные источники.