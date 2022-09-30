Уничтожить газопровод возле Польши – все равно что бомбить Варшаву: будет ли ответ НАТО

Подрывы "Северных потоков" некоторые оценивают как подготовку к удару по газопроводу, соединяющему Польшу и Норвегию, что позволяет первой быть независимой от российского газа. Однако удар по инфраструктуре страны НАТО предполагает мощный ответ от Североатлантического союза.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее политолог Тарас Загородний рассказал, что цель диверсии на "Северных потоках" провалилась.

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Удар по другому газопроводу нельзя исключать

Шейтельман отметил, что удар со стороны России по газопроводу, к примеру, соединяющему Польшу и Норвегию, исключать нельзя. В частности, из-за того, что Медведев ранее уже угрожал взорвать АЭС в Европе. Возможно, через топливо у россиян есть доступ к АЭС, учитывая, что Россия производит 40% атомного топлива. Потенциально Росатом может иметь возможность их взорвать.

Поскольку они были готовы взрывать АЭС, о чем они прямо говорили, то почему бы тогда не начать взрывать трубопроводы,

– заметил политтехнолог.

Это удар по НАТО

Он продолжил, что взорвать газопровод между Польшей и Норвегией – все равно, что бомбить Варшаву. Это удар по инфраструктуре страны НАТО. Ранее Россия этого не делала, хотя Дания может предъявлять претензии, что взрывы "Северных потоков" – это удар по НАТО. Однако юридически трубы могут быть имуществом России.

"Если американцы обещают ответный удар за нас, за Украину, то за Польшу они этот удар точно нанесут", – подчеркнул Шейтельман.

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НАТО через 2 недели возьмет Москву

Политтехнолог добавил, что в феврале весь мир думал, что у России огромная армия и противостоять ей даже странам НАТО долго, если без ядерного оружия. Сегодня все видят, что там ничего нет. ВСУ успешно обороняют Украину и частично наступают.

Спустя сколько времени армия НАТО, армия США уничтожат российскую армию? Это 2 недели. Если они взорвут газопровод, то через 2 недели не будет никакой российской армии, не будет Москвы,

– подчеркнул он.

Война завершится в Москве

По словам Шейтельмана, вероятность этого растет. Война завершится в любом случае в Москве, когда ее возьмут войска НАТО, если россияне не свергнут Путина сами.

"Или они сами захватят Москву и захватят Кремль штурмом, или это будут делать войска НАТО. Похоже, что уже весь мир склоняется ко второму варианту. Как Вторая мировая война завершилась в Берлине, так и эта война завершится в Москве", – подытожил политтехнолог.

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