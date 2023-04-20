Пропагандист Красовский боится судьбы Татарского, а Исаеву уже прислали похожую статуэтку
После случая ликвидации российского пропагандиста Владлена Татарского другие "рупоры Кремля" теперь паникуют. Так, знаковую статуэтку, от которой погиб Татарский, уже получил "военный корреспондент" телеканала "Звезда" Константин Исаев.
Пропагандисты запаниковали и эвакуировали всех сотрудников. Правда, это произошло только через сутки после того, как подозрительный предмет оказался в помещении. Это подтверждает видео, обнародованное российскими телеграммами-каналами.
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Указывается, что статуэтку уже проверили специалисты, но взрывного устройства внутри посылки они не нашли. До этого она больше суток пролежала в пункте выдачи.Любопытно! Ранее в сети показали фото статуэтки с бомбой внутри, от взрыва которой погиб российский пропагандист-"военкор" Владлен Татарский. Вероятно, в полость внутри бюста был вставлен подрывник.
Специалисты проверили статуэтку: смотрите видео
Российский пропагандист Антон Красовский, призвавший убивать украинских детей, а также закрывать украинцев в домах и сжигать там живьем, стал беспокоиться о своей жизни. Он пожаловался, что уже не может ходить по улицам города, как было раньше. Красовский признался, что боится, что ему могут подложить противопехотную мину прямо в подъезде его дома.
Поднимался сейчас домой пешком по лестнице и на разбитой лестнице своей инстинктивно высматривал "лепестки". Вот бумажка какая-то зеленая, обломок бутылки, этикетка. Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь мирно не смотреть под ноги,
– написал он.
Следует отметить, что ранее Красовский призвал "топить в Тисине" и "сжигать в домах" украинских детей.
Что известно о ликвидации Татарского
- 2 апреля коллаборант по Донбассу и российский пропагандист Владлен Татарский погиб после взрыва в Санкт-Петербурге. Бомбу в заведение, где пропагандист проводил мероприятие, принесла Дарья Трепова.
- Взрывчатка находилась в статуэтке, которую она вручила Татарскому. Последний сам настойчиво попросил в гости в зале внести подарок, хотя она словно в шутку сказала: "А что, если там бомба?".
- Дарью Трепову арестовали в два месяца. Девушке предъявили обвинения по двум статьям: теракт, совершенный группой лиц, и незаконное ношение взрывных устройств.