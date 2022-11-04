Россияне подрывают вышки в Херсонской области, но вредят самим себе, – активист

В Херсонской области российские захватчики сносят вышки украинских мобильных операторов. Эти же вышки давали оккупантам их мобильную связь и интернет.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, россияне в значительной степени зависят от той же мобильной связи.

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Россияне оставляют себя без связи в Херсонской области

Молчанов отметил, что захватчики сначала демонтировали украинское оборудование из вышек мобильной связи и поставили свое. Потом российские мобильные операторы с помощью них уже оказывали свои услуги.

Хотя качество связи было изначально очень плохим, сейчас оно постепенно ухудшается. А это остался сейчас единственный канал связи для херсонцев на оккупированной территории.

– заявил херсонский активист.

Ведь, по его словам, стационарный проводной интернет российские оккупанты просто уничтожают, перерубая кабели, в том числе и идущие из Крыма.

Итак, сейчас они рушат те вышки, которые давали их собственный мобильный интернет и связь,

– сказал Молчанов.

Он добавил, что из-за этого многие херсонцы остались абсолютно без всякой связи, а у остальных он просто пока ухудшился, но все еще впереди.

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Оккупанты способствуют скорейшему отступлению своей армии

Молчанов заявил, что россиянам можно было не делать этого в тылу своих же войск, ведь взорвать вышки они могли бы в любой момент. Сейчас у оккупантов есть дефицит раций, к тому же они не могут ими пользоваться из-за того, что их слушают.

То есть россияне так же зависят в значительной степени от той же мобильной связи. И делая невозможным связь даже собственных войск, они так еще больше способствуют решению об их скорейшем отступлении.

– отметил херсонский активист.

Хотя, заметил он, нет связи также и украинцы, поэтому не могут, например, передавать в реальном времени координаты вражеских передвижений. А по признанию коллаборанта Стремусова, на правом берегу остались только "нацисты" и "почекуны". Потому что он раньше призвал всех эвакуироваться.

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