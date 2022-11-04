Россияне подрывают вышки в Херсонской области, но вредят самим себе, – активист
В Херсонской области российские захватчики сносят вышки украинских мобильных операторов. Эти же вышки давали оккупантам их мобильную связь и интернет.
Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, россияне в значительной степени зависят от той же мобильной связи.
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Россияне оставляют себя без связи в Херсонской области
Молчанов отметил, что захватчики сначала демонтировали украинское оборудование из вышек мобильной связи и поставили свое. Потом российские мобильные операторы с помощью них уже оказывали свои услуги.
Хотя качество связи было изначально очень плохим, сейчас оно постепенно ухудшается. А это остался сейчас единственный канал связи для херсонцев на оккупированной территории.
– заявил херсонский активист.
Ведь, по его словам, стационарный проводной интернет российские оккупанты просто уничтожают, перерубая кабели, в том числе и идущие из Крыма.
Итак, сейчас они рушат те вышки, которые давали их собственный мобильный интернет и связь,
– сказал Молчанов.
Он добавил, что из-за этого многие херсонцы остались абсолютно без всякой связи, а у остальных он просто пока ухудшился, но все еще впереди.
Как россияне вредят самим себе, взрывая вышки в Херсонской области: смотрите видео
Оккупанты способствуют скорейшему отступлению своей армии
Молчанов заявил, что россиянам можно было не делать этого в тылу своих же войск, ведь взорвать вышки они могли бы в любой момент. Сейчас у оккупантов есть дефицит раций, к тому же они не могут ими пользоваться из-за того, что их слушают.
То есть россияне так же зависят в значительной степени от той же мобильной связи. И делая невозможным связь даже собственных войск, они так еще больше способствуют решению об их скорейшем отступлении.
– отметил херсонский активист.
Хотя, заметил он, нет связи также и украинцы, поэтому не могут, например, передавать в реальном времени координаты вражеских передвижений. А по признанию коллаборанта Стремусова, на правом берегу остались только "нацисты" и "почекуны". Потому что он раньше призвал всех эвакуироваться.
Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко
- Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление в Херсонской области и добились значительных успехов в этом направлении. Следовательно, уже к концу осени они могут освободить захваченный россиянами Херсон.
- На протяжении нескольких дней появляется информация о том, что захватчики бегут с правого берега Херсонской области. В командовании "Юг" подтвердили, что россияне действительно вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона.
- Оказалось, что российские захватчики рассказывали херсонцам "пугалки" об ВСУ, которые будут уничтожать город, взрывать ГЭС, чтобы затопить территории. Так оккупанты фактически принуждали людей к депортации.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что рашисты не готовы покидать Херсон. Более того, их "подготовка" к выходу является информационной операцией.
- Российские захватчики в это время возводят фортификационные сооружения на левом берегу Днепра. По словам депутата Херсонского областного совета, военнослужащего ТРО Сергея Хланя, оккупанты взимают новых мобилизованных в Херсон.