Ощущается снарядный голод: как подрыв железной дороги у Мелитополя влияет на логистику россиян

В оккупированном Мелитополе ССО взорвали железную дорогу и, в частности, поезд, доставлявший боеприпасы и топливо для россиян. Этим была значительно ухудшена логистика врага.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ запаса, летчик инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что последствия работы украинских сил повлияли на ситуацию на фронте поблизости Работино.

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Какая цель подрыва

Военный эксперт отметил, если подрывается железнодорожное полотно, даже авиабомбой, то за сутки его можно восстановить.

А если поврежден поезд, перевозящий топливо или боеприпасы, снять его с железнодорожного полотна очень сложно. Иногда для этого нужны недели, особенно когда на месте подрыва рассыпаются боеприпасы и есть опасность их детонации. Тогда необходима работа саперной бригады.

"Взрывы поездов в последнее время происходят. В Мелитополе тоже был взорван поезд –партизанами или Силами специальных операций. Это произошло на глубине более 100 километров от линии фронта. Такие действия направлены на прекращение передвижения военной техники россиян", – заметил полковник ВСУ запаса.

Военный эксперт оценил последствия подрыва поезда силами ССО в Мелитополе: смотрите видео

Количество обстрелов уменьшилось

Именно по железной дороге и только ею оккупанты могут перебрасывать большие количества грузов, поэтому такие действия украинских сил останавливает движение россиян.

Они имеют армейский запас на одну – полторы недели. Если за это время невозможно увеличить поставку боеприпасов, то российские части, расположенные на большом расстоянии, начинают ощущать "снарядный голод".

И именно это, по словам военного эксперта, сейчас происходит в районе Работино. Там общее количество обстрелов, которые захватчики могут совершить, в два раза меньше, чем отрабатывает украинская артиллерия. Россияне увеличили на том участке фронта количество вылетов самолетов и вертолетов. Однако они не могут заменить работу артиллерии.

"Поэтому такие действия украинских сил в тылу врага помогают нашим военным, работающим на линии фронта", – подчеркнул Роман Свитан.

Больше о подрыве поезда в Мелитополе

В оккупированном городе утром 13 октября раздался мощный взрыв – он был слышен даже в Мариуполе. Как выяснилось, движение сопротивления Сил специальных операций взорвало железнодорожный путь, в результате чего было повреждено железнодорожное полотно и поезд.

Эту железную дорогу оккупанты использовали для поставки российской армии боеприпасов, топлива и т.п. из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный. А назад поезд вез подбитую технику и награбленное на украинских территориях имущество.

Известно, что украинским силам удалось нанести ущерб около 150 метрам железнодорожного полотна. А это позволило отрезать врага от поставок боеприпасов и топлива на Запорожское направление.

В то же время, по информации Генштаба на 14 октября на этом участке фронта россияне пытаются восстановить утраченные позиции вблизи Работино.