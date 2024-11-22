Российские атаки повредили подстанции АЭС, которые важны для ядерной безопасности, – МАГАТЭ

Россия повредила четыре подстанции украинских атомных электростанций. МАГАТЭ определило их важными для ядерной безопасности.

24 Канал пишет со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что подстанции попали под обстрел в ночь на 16 ноября и утром 17 ноября.

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Что сказал Гросси о ядерной безопасности

Российские обстрелы заставили действующие атомные электростанции Украины уменьшить свою мощность в качестве меры предосторожности.

В последние дни АЭС постепенно начали восстанавливать линии электропередач и увеличить выработку, но утром (21 ноября – 24 Канал) в качестве меры предосторожности снова снизили выработку электроэнергии, прежде чем ее снова восстановили,

– заявили в МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси рассказал, что:

Запорожская АЭС дважды теряла связь с линией электропередачи мощностью 750 киловатт в течение нескольких дней. Станция продолжает сталкиваться с проблемами не в последнюю очередь из-за уязвимости ее ограниченных загородных линий электроснабжения. Все 5 реакторов АЭС будут в состоянии холодной остановки вплоть до того времени, пока ядерная безопасность и безопасность на ЗАЭС остается от угрозой;

дважды теряла связь с линией электропередачи мощностью 750 киловатт в течение нескольких дней. Станция продолжает сталкиваться с проблемами не в последнюю очередь из-за уязвимости ее ограниченных загородных линий электроснабжения. Все 5 реакторов АЭС будут в состоянии холодной остановки вплоть до того времени, пока ядерная безопасность и безопасность на ЗАЭС остается от угрозой; утром 21 ноября Южно-Украинская АЭС отключила от своих двух линий электропередачи 750 киловатт для технического обслуживания. АЭС получает энергию от резервных систем.

Растущая нестабильность энергосистемы является источником, что углубляет беспокойство относительно ядерной безопасности, и это влияет на все атомные электростанции,

– объяснил Рафаэль Гросси.

Кстати, Россия нанесла массированной атаки по энергетике утром 17 ноября. Известно, что Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование.