Подставили "Цезаря Куникова": какие ошибки каждый раз совершает командование флота России в Черном море

Российский флот 14 февраля потерял еще одно военное судно - БДК "Цезарь Куников". В результате спецоперации ГУР и ВСУ российский корабль был потоплен с помощью морских дронов Magura V5 вблизи Алупки.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что атака на БДК "Цезарь Куников" является очередным и очень серьезным успехом украинских Вооруженных Сил и всех причастных к разработке этой операции. В то же время бездействие командования Черноморского флота России вызывает много вопросов.

Смотрите также Серьезное уничтожение: какие перспективы имеет флот России после потопления "Цезаря Куникова"

Опять повторение ситуации

Российские корабли в течение войны уже неоднократно подставлялись под удар средств, которые есть на вооружении в украинской армии и о которых хорошо известно россиянам.

Они должны были бы принимать меры по недопущению таких ударов. К тому же недавно был потоплен российский ракетный катер "Ивановец" – и снова повторение такой же ситуации,

– отметил военный обозреватель.

1 февраля на острове Донузлав был атакован вражеский ракетный катер "Ивановец" . Корабль получил серьезные поражения и затонул.

Он предположил, что "Цезарь Куников" вероятно выполнял особо важную миссию, ради которой стоило идти на риск. Однако использовался этот корабль вероятно для выполнения транспортных функций. Возможно он что-то перевозил или участвовал в учении.

Как должны были бы защитить

Однако этот корабль мог пострадать и из-за халатности россиян.

Они наверняка не могут избавиться от привычки, что Крым, в частности район Алупки, это их воды и российскому флоту здесь ничего не угрожает. На самом деле здесь каждый раз угроза есть,

– отметил Шарп.

Для того чтобы быть готовыми к такой угрозе и противостоять ей, россияне должны были бы принять целый комплекс мер.

Нужно было усилить вооружение самого корабля, объяснил военный обозреватель, если на нем было мало пушек, надо было поставить еще. Также усилить безопасность – с помощью других кораблей, более приспособленных к противостоянию таким угрозам. Защита корабля должна была обеспечиваться с воздуха, в частности беспилотниками. Кроме того, должно было быть заблаговременное предупреждение. Однако ничего такого россияне не применяли.

"Какую бы задачу не выполнял БДК "Цезарь Куников", риск его поражения в Черном море был очень высоким. При этом этот риск уже многократно подтверждался, и на примере этого корабля подтвердился снова", – резюмировал Давид Шарп.

Больше об ударе по БДК "Цезарь Куников"