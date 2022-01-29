Подвинул Назарбаева: Токаева переизбрали главой правящей партии в Казахстане

Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева переизбрали главой партии Nur Otan. До ноября 2021 года эту должность занимал бывший многолетний глава страны Нурсултан Назарбаев.

Предложение по избранию лидером политсилы Токаева внес сам Назарбаев. Это произошло во время внеочередного съезда.

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За Токаева проголосовали единогласно

Кандидатуру Токаева поддержали единогласно. По уставу партии, глава является высшим руководящим лицом. Именно Токаев будет руководить действиями политсовета и бюро. Полномочия главы Nur Otan – действительно огромные.

Что может делать Токаев как глава партии:

может вносить предложения по выдвижению кандидатов в президенты, в депутаты парламента, премьер-министра , членов в политсовет партии, его бюро;

, членов в политсовет партии, его бюро; координировать работу фракции в законодательном органе;

решать, какая будет внутренняя политика партии;

без доверенности выступать от имени партии;

подписывать все финансовые документы;

инициировать вопрос выражения недоверия правительству – премьеру и министрам.

Отметим, что до 23 ноября 2021 года главой провластной партии был Нурсултан Назарбаев. Свои полномочия он добровольно передал Токаеву.

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Токаев перебирает полноту власти в Казахстане:

После эскалации беспорядков в Казахстане Токаев сдвинул Назарбаева с поста главы Совета безопасности.

Представители Назарбаева заверили, что он ушел добровольно.

Во время протестов самого Назарбаева не было видно. Поэтому появилась информация о том, что он уехал из страны или даже мертв.

Зятья экс-президента покинули ключевые должности в крупных государственных компаниях.

Политик 18 января обратился к народу и заверил, что находится в стране, и отметил, что вся полнота власти – у Токаева.

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