Поехавшего на войну против Украины священника заметили в донецком Tinder
Российский поп уехал на войну в Украину еще в 2021 году. Российские СМИ писали, что священник не держит в руках оружия, вместо этого "духовно заботится о бойцах".
Оказалось, что поп Роман Заец не только войском живет в Донбассе. Его ведь заметили в донецком тиндере.
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Что известно о попе в тиндере
РосСМИ буквально в октябре 2022 года писали, что отец Роман Заяц был настоятелем Благовещенского края в поселке Лальск Кировской области.
Российский поп уехал на войну / Скриншоты из росСМИ
Еще летом 2021 года он уехал на Донбасс якобы "в международную бригаду "Пятнашка" под Донецком". В публикации говорилось, чем именно занимается отец Донецкой области. В частности:
- в российских соцсетях публикует фото и видео с места и рассказывает о том, что происходит вокруг;
- своим оружием считает "молитву";
- "духовно заботится о бойцах, поддерживает их во время боя и в госпитале";
- собирает деньги для солдат.
К сожалению, у этого попа даже брали интервью. Однако в нем он, видимо, не рассказывал о том, чем еще занимается в Донбассе.
Ведь телеграмм-канал "Боже, какое кон**не" заметил у попа страницу в тиндере, где он совершенно прямо объясняет, почему там сидит и что ищет.
Российский поп сидит в тиндере на Донбассе
На такие ли действия их благословляет Кирилл и за такое ли россияне должны попасть в "рай" поп не пишет. Однако очевидно, что не это имел в виду пособник Путина, отправляя россиян насмерть в Украину.
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