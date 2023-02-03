Виявилось, що піп Роман Заєць не тільки військом живе на Донбасі. Адже його помітили у донецькому тіндері, пише 24 Канал.
Зауважте В Калмикії впав невідомий літальний апарат з вибухівкою, – ЗМІ
Що відомо про попа в тіндері
РосЗМІ буквально у жовтні 2022 року писали, що отець Роман Заяць був настоятелем Благовіщенського краю у селищі Лальськ Кіровської області.
Російський піп поїхав на війну / Скриншоти з росЗМІ
Ще влітку 2021 року він поїхав на Донбас нібито "в міжнародну бригаду "П'ятнашка" під Донецьком". В публікації мовилось, чим саме займається отець на Донеччині. Зокрема:
- в російських соцмережах публікує фото та відео з місця та розповідає, що відбувається довкола;
- своєю зброєю вважає "молитву";
- "духовно опікується бійцями, підтримує їх під час бою та у шпиталі";
- збирає гроші для солдатів.
На жаль, у цього попа навіть брали інтерв'ю. Однак у ньому він, певне, не розповідав про те, чим ще займається на Донбасі.
Адже телеграм-канал "Боже, яке кон**не" помітив у попа сторінку в тіндері, де він цілком прямо пояснює, чому там сидить та що шукає.
Російський піп сидить у тіндері на Донбасі
Чи на такі дії їх благословляє Кіріл та чи за таке росіяни мають потрапити в "рай" піп не пише. Проте, очевидно, що не це мав на увазі посіпака Путіна, відправляючи росіян на смерть в Україну.
Останні зашквари росіян
- У російському Ноябрську батьки назвали свою новонароджену доньку "Росія". Матір Людмила Нахрачова заявила, що ім'я дитині вибрала ще тоді, коли була вагітною. Вона каже, що після нападу Росії на Україну росіяни соромляться своєї країни, проте їм "не стыдно".
- У грудні 2022 року в Росії сон про Зеленського та плакат "Я люблю свого тата" визнали "дискредитацією" армії. Світлана Потєряхіна, яка там протестувала проти мобілізації, отримала 30 тисяч рублів штрафу.
- Буквально на початку 2023 року росіянка Єлізавета Волкова потрапила на стажування до американського Конгресу і дуже раділа та вихвалялась цим. Коли ситуація набула розголосу, то стажування росіянки дуже швидко припинилось.