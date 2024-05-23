В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнюю девочку

Вечером 22 мая в Киевской области поезд насмерть переехал 9-летнюю девочку. Она с другими детьми находилась на путях и не успела среагировать на сигнал машиниста.

Трагедия произошла около 19:15 на 24 километре железнодорожного пути перегона "Барышевка – Борисполь". На место сразу прибыли медики, однако спасти девочку не удалось.

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Поезд сбил ребенка на Киевщине

На Бориспольщине электропоезд сообщения "Гребенка – Киев" сбил 9-летнюю девочку. Как сообщили в полиции, ребенок вместе с другими несовершеннолетними находилась на путях и не среагировала на сигнал машиниста.

На место трагедии сразу прибыли медики и, к сожалению, малолетний ребенок умер. Сейчас полиция устанавливает все детали и обстоятельства инцидента.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей, следователи начали расследование. Производство начали в рамках 276 статьи Уголовного кодекса Украины. Максимальные санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет.



Поезд сбил ребенка на Киевщине / Фото Национальной полиции

Трагические случаи с детьми: последние новости

В Киеве на Оболони 22 мая в озере Вербное 22 мая в озере Вербное утонул 14-летний парень. Подросток вместе с друзьями купался в водоеме, но неожиданно начал тонуть.

Еще одна трагедия произошла в селе Дитятки Киевской области. К вечеру 21 мая в частном доме вспыхнул пожар. Пламя быстро распространялось и охватило около 98 квадратных метров. В доме проживали 52-летний мужчина, 46-летняя женщина и их 9-летний ребенок. К сожалению, все они погибли в охваченном пламенем доме.

Во Львовской области во время ремонтных работ стена дома обвалилась на ребенка. Трагедия произошла 17 мая в селе Тарасовка. 4-летняя девочка играла возле дома, когда продолжались ремонтные работы. В какой-то момент стена обвалилась, и ребенок оказался под завалами. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако тело ребенка достали из-под завалов уже без признаков жизни.

Правоохранители напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности. Родителей призывают следить за досугом детей и интересоваться их местом пребывания.