Путину важно показать, что готов воевать хоть 10 лет, – Фейгин об анонсе поездки на Донбасс

Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин поедет на оккупированный Донбасс. Такие заявления вызваны потребностями российской пропаганды.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, анонс пресс-секретаря Путина о предстоящей поездке на Донбасс свидетельствует об острой потребности в таком поступке.

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Как отметил Фейгин, президент страны-агрессорки осознает, что ему нужно совершить нечто подобное.

"Ведь Владимир Зеленский так делает (ездит на прифронтовые территории – 24 канал). Путину нужно хоть как-то соответствовать", – отметил правозащитник.

Решится ли Путин приехать на Донбасс

Фейгин считает, что вряд ли российский диктатор решится реально посетить оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"В лучшем случае где-то в тылу поставят декорации и снимут короткий ролик, который выдадут за встречу с реальными людьми. Скорее всего, это снова будет постановка", – сказал правозащитник.

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Он напомнил, что все встречи Путина чаще всего были фейковыми. К примеру, в конце ноября глава Кремля принял участие в постановочном мероприятии, встретившись с женщинами, которых пытались выдать на матерей российских военных. Не исключено, что и в этот раз российский диктатор не будет отходить от стандартного сценария.

Я предполагаю, что он даже может стремительно залететь в Луганск, сфотографироваться на фоне администрации или изобразить, что он находится в каком-нибудь окопе. Однако это точно не будет на передовой или даже близко к линии фронта,

– подчеркнул Фейгин.

Зачем в Кремле заговорили о поездке диктатора на оккупированные территории

В Кремле заговорили о поездке Путина на Донбасс на 10 месяце войны против Украины. Фейгин напомнил, что в России планировали захватить Украину за 10 дней. Окружение Путина было убеждено в том, что потребности в таких поездках не будет.

"Однако война длится уже 10 месяц и ее конца не видно. Для того, чтобы повысить мотивацию российских военных, нужно продемонстрировать, что Путин с ними хотя бы на каком-то ревизионном расстоянии", – объяснил правозащитник.

Россиян готовят к новой волне мобилизации

Он добавил, что в России готовят новую волну мобилизации, ведь не могут справиться на фронте с помощью ресурса, который есть сейчас. В Кремле считают количественные характеристики принципиальной предпосылкой для проведения последующей войны.

Правозащитник отметил, что Кремль взял курс на войну на истощение. Однако об этом можно говорить минимум за год, ведь сейчас война очень динамичная.

Истощение предполагает длительное многомесячное противостояние, при котором одна сторона, используя большие ресурсы, истощает ресурсы противника – Украины. Путину важно показать, что он готов воевать хоть 10 лет,

– сказал Фейгин.

Правозащитник добавил, что даже если российский диктатор решится на поездку на Донбасс, вряд ли это мотивирует россиян, сидящих зимой в окопах.

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