Есть оружие для нас и для них: Свитан назвал цель визита Путина во Вьетнам

Владимир Путин имеет целью посетить Вьетнам, страну, которая поддерживает суверенитет нашего государства. Эта поездка не хорошим знаком для Украины.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что Путин, вероятно, планирует покупать во Вьетнаме оружие. Российский ВКС не имеет достаточных мощностей.

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Для чего Путин едет во Вьетнам

По словам Свитана, поездка Путина во Вьетнам не является хорошим событием для Украины. Вероятно, что этот визит связан с количеством вооружения, которое есть во Вьетнаме, которое подойдет и Украине, и России.

Путин может попытаться его (вооружение – 24 Канал) перекупить,

– предположил военный эксперт.

Российский диктатор имеет проблему с нехваткой техники, которую ВСУ успешно уничтожают. К концу 2024 года, по мнению Свитана, Россия будет иметь пустые склады с советской техникой. Именно поэтому Путин пытается найти технику для войны и уменьшить возможности Украины ее покупки в других странах.

Проблемы с российскими мощностями

Россия пытается наращивать свой военно-промышленный комплекс, однако этого для оккупантов недостаточно.

Один станок, допустим, изготовит тысячу снарядов за сутки, но две тысячи – нет. Значит нужен еще один станок, а чтобы его достать нужно, сначала, построить завод для их изготовления. Это достаточно долгий период,

– отметил военный эксперт.

Свитан объяснил, что россияне сейчас могут рассчитывать только на свои возможности по изготовлению средств поражения и военной техники. Сейчас они вышли на максимальный уровень изготовления боеприпасов и техники.

Мы уничтожаем гораздо больше российской техники, чем они могут изготовить. Пока они еще достают старую советскую технику, но она тоже закончится,

– отметил военный эксперт.

Решить эту проблему Кремль может только благодаря поддержке других стран. Однако техника в Иране и Северной Корее тоже не является бесконечной. По словам Свитана, все, что могли дать эти страны России, они уже дали.

Изготавливают россияне 5 – 7 тысяч снарядов за сутки, а отстреливают 10 тысяч. Где они их берут? Северная Корея, Иран и Китай. Добавляют они им до 10 тысяч в сутки, но больше нет,

– добавил военный эксперт.

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