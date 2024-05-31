Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що Путін, ймовірно, планує купувати у В'єтнамі зброю. Російський ВКП не має достатніх потужностей.

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Для чого Путін їде у В'єтнам

За словами Світана, поїздка Путіна до В'єтнаму не є хорошою подією для України. Ймовірно, що цей візит пов'язаний з кількістю озброєння, яке є у В'єтнамі, яке підійде і Україні, і Росії.

Путін може спробувати його (озброєння – 24 Канал) перекупити,

– припустив військовий експерт.

Російський диктатор має проблему із нестачею техніки, яку ЗСУ успішно знищують. Під кінець 2024 року, на думку Світана, Росія буде мати пусті склади з радянською технікою. Саме тому Путін намагається знайти техніку для війни та зменшити можливості України її купівлі в інших країнах.

Проблеми з російськими потужностями

Росія намагається нарощувати свій військово-промисловий комплекс, однак цього для окупантів є недостатньо.

Один станок, допустимо, виготовить тисячу снарядів за добу, але дві тисячі – ні. Значить потрібен ще один станок, а щоб його дістати потрібно, спершу, побудувати завод для їх виготовлення. Це досить довгий період,

– зауважив військовий експерт.

Світан пояснив, що росіяни зараз можуть розраховувати лише на свої можливості щодо виготовлення засобів ураження та військової техніки. Зараз вони вийшли на максимальний рівень виготовлення боєприпасів та техніки.

Ми знищуємо набагато більше російської техніки, ніж вони можуть виготовити. Поки вони ще дістають стару радянську техніку, але вона теж закінчиться,

– зазначив військовий експерт.

Розв'язати цю проблему Кремль може лише завдяки підтримці інших країн. Однак техніка в Ірані та Північній Кореї теж не є нескінченною. За словами Світана, все, що могли дати ці країни Росії, вони вже дали.

Виготовляють росіяни 5 – 7 тисяч снарядів за добу, а відстрілюють 10 тисяч. Де вони їх беруть? Північна Корея, Іран та Китай. Додають вони їм до 10 тисяч в добу, але більше ні,

– додав військовий експерт.

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