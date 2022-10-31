На войне с Россией погиб бывший львовский депутат Юрий Лунь

На войне в Украине погиб бывший депутат Львовского городского совета Юрий Лунь. О гибели Юрия Луня стало известно 30 октября.

Обстоятельства гибели бывшего львовского депутата не сообщаются. Известно, что Юрию Луню было 40 лет.

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Юрий Лунь принимал участие в боевых действиях 2014 года

Лунь был депутатом Львовского горсовета от ВО "Свобода" в 2010-2015 годах. Еще в 2014 году он добровольцем вступил в армию – в батальон специального назначения "Січ" МВД Украины.

С этого времени он участвовал в боевых действиях в Украине.

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