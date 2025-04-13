Погиб вместе с пассажирами: еще один убитый в Сумах - водитель автобуса Николай Леон

После российского удара по Сумах появляется все больше имен погибших. Как стало известно, Николай Леон погиб вместе с пассажирами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КП СМР "Электроавтотранс".

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Что известно о водителе автобуса, который погиб в Сумах 13 апреля

Печальную весть о гибели работника сообщили на предприятии.

Сегодня водитель КП СГС "Электроавтотранс" Николай Леон совершил свой последний рейс... Вместе с большинством пассажиров он погиб во время очередной вражеской атаки на город Сумы... Двойной удар не оставил шансов выжить невинным людям, которые ехали по своим делам солнечным праздничным днем... Неутихающая боль...

– написали там.

Так выглядел автобус Николая Леона до вражеского удара / Фото со страницы КП СМР "Электроавтотранс"

Что сделала Россия с автобусом в Сумах / Фото со страницы КП СМР "Электроавтотранс"

В заметке добавили: "Светлая память всем погибшим... Соболезнования родным и близким... Сил и здоровья тем, кто выжил".

24 Канал также выражает соболезнования всем, кто знал Николая Леона. Светлая память!

Кто еще погиб во время атаки на Сумы 13 апреля