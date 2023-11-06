Погибли лучшие наши бойцы, – в 128 бригаде рассказали об ударе на Запорожье

В 128 бригаде впервые публично отреагировали на удар русских военных на Запорожье. Военные заявили о гибели 19 украинских бойцов в результате атаки оккупантов.

Пресс-служба информирует, что все погибшие были бойцами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. В бригаде сообщили, что сейчас проводится проверка всех обстоятельств трагедии.

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В 128 бригаде обещают отомстить оккупантам

Следовательно, военные просят не распространять непроверенную информацию до окончания проверки.

Погибли лучшие наши бойцы... Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере,

– говорится в сообщении.